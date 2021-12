लंका थाना क्षेत्र के सीरगोवर्धन स्थित काशी पुरम कालोनी में एक 40 वर्षीय शिक्षक ने खुद को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। शिक्षक ने पत्नी व ससुर को छह पन्ने का सुसाइड नोट देने के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया।

