Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबकर मौत

वाराणसी के माधोपुर थाना क्षेत्र के शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गंगा घाट पर 16 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 05, 2025

वाराणसी के माधोपुर थाना क्षेत्र के शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गंगा घाट पर 16 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोर की मदद से जाल डालकर शव बाहर निकाला। मृतक सुंदरम उर्फ सुंदर, ग्राम खुशीपुर भदवर, थाना रोहनिया का रहने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के मौके पर वह गंगा स्नान के लिए गया था। घाट पर नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया।

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दर्शन करने गया था किशोर

आसपास के लोगों ने बताया कि किशोर ने पास में लगी नाव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ से छूट गई। खुशीपुर के रहने वाले सुरेश केसरी का सबसे छोटा बेटा, 16 वर्षीय सुंदरम उर्फ सुंदर अपने दादा बनारसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दर्शन करने गया था।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

भीड़ होने के कारण वह घाट के किनारे स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और गोताखोरों ने उसे क्रूज के नीचे से बाहर निकाला। मृतक के पिता दुकान लगाते हैं और उनके तीन बेटों में सुंदर सबसे छोटा था। वह 11वीं कक्षा का छात्र था। डूबने की खबर सुनकर परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह और चौकी प्रभारी अखरी विशाल सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबकर मौत

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में देव-दीपावली की धूम, 80 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दीप

वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर चिता के ठंडा होने के बाद आखिर क्यों लिखा जाता है ‘94’? जानें, वो ‘गुप्त रहस्य’ जो हर कोई नहीं जानता!

why number 94 written at manikarnika ghat in varanasi
वाराणसी

आश्रम में छेड़छाड़ के आरोप! महिला बोली- रेप की कोशिश हुई, महंत ने कहा- सिर्फ मारपीट; पुलिस जांच में जुटी

varanasi ashram woman harassment accusation disciples expelled police investigation
वाराणसी

Kartik Purnima 2025 : कार्तिक पूर्णिमा: इस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 5 कामों से बचें

Kartik Purnima 2025
धर्म और अध्यात्म

देव दीपावली 2025: काशी के घाटों पर सजेगी श्रद्धा, शौर्य और सौंदर्य की अनूठी छटा, बन रहा शिववास का योग, जाने पूजन मुहूर्त

Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.