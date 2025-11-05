वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबकर मौत

भीड़ होने के कारण वह घाट के किनारे स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और गोताखोरों ने उसे क्रूज के नीचे से बाहर निकाला। मृतक के पिता दुकान लगाते हैं और उनके तीन बेटों में सुंदर सबसे छोटा था। वह 11वीं कक्षा का छात्र था। डूबने की खबर सुनकर परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह और चौकी प्रभारी अखरी विशाल सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।