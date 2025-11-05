वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबकर मौत

वाराणसी के माधोपुर थाना क्षेत्र के शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गंगा घाट पर 16 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोर की मदद से जाल डालकर शव बाहर निकाला। मृतक सुंदरम उर्फ सुंदर, ग्राम खुशीपुर भदवर, थाना रोहनिया का रहने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के मौके पर वह गंगा स्नान के लिए गया था। घाट पर नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया।
आसपास के लोगों ने बताया कि किशोर ने पास में लगी नाव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ से छूट गई। खुशीपुर के रहने वाले सुरेश केसरी का सबसे छोटा बेटा, 16 वर्षीय सुंदरम उर्फ सुंदर अपने दादा बनारसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दर्शन करने गया था।
भीड़ होने के कारण वह घाट के किनारे स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और गोताखोरों ने उसे क्रूज के नीचे से बाहर निकाला। मृतक के पिता दुकान लगाते हैं और उनके तीन बेटों में सुंदर सबसे छोटा था। वह 11वीं कक्षा का छात्र था। डूबने की खबर सुनकर परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह और चौकी प्रभारी अखरी विशाल सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग