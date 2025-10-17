विवेचना से नाम हटाने के लिए महिला थानाध्यक्ष ने मांगे 20 हजार रुपए रिश्वत

भदोही जिले में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में महिला थानाध्यक्ष सुमित्रा देवी और आरक्षी अर्चना राय को गिरफ्तार किया। मामला सिविल लाइन जलालपुर निवासी मेराज की शिकायत पर दर्ज हुआ।शुक्रवार को निरीक्षक संध्या सिंह के नेतृत्व में टीम ने महिला थाने में छापा मारा। जांच में सामने आया कि मेराज ने पहले ही 10 हजार रुपए सुमित्रा देवी को दिए थे, जो उनके पर्स में रखे गए थे। एंटी करप्शन टीम ने ये रकम बरामद कर ली और महिला आरक्षी को भी गिरफ्तार किया।