वाराणसी

विवेचना से नाम हटाने के लिए महिला थानाध्यक्ष ने मांगे 20 हजार रुपए रिश्वत

भदोही जिले में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में महिला थानाध्यक्ष सुमित्रा देवी और आरक्षी अर्चना राय को गिरफ्तार किया। मामला सिविल लाइन जलालपुर निवासी मेराज की शिकायत पर दर्ज हुआ।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 17, 2025

भदोही जिले में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में महिला थानाध्यक्ष सुमित्रा देवी और आरक्षी अर्चना राय को गिरफ्तार किया। मामला सिविल लाइन जलालपुर निवासी मेराज की शिकायत पर दर्ज हुआ।शुक्रवार को निरीक्षक संध्या सिंह के नेतृत्व में टीम ने महिला थाने में छापा मारा। जांच में सामने आया कि मेराज ने पहले ही 10 हजार रुपए सुमित्रा देवी को दिए थे, जो उनके पर्स में रखे गए थे। एंटी करप्शन टीम ने ये रकम बरामद कर ली और महिला आरक्षी को भी गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया है। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी तरह की रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आम जनता के लिए एक सकारात्मक संदेश है। यह दिखाता है कि यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाएं, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है।

पुलिस और प्रशासन से उम्मीद जताई जा रही है कि वे अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, ताकि समाज में लोगों का विश्वास बना रहे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / विवेचना से नाम हटाने के लिए महिला थानाध्यक्ष ने मांगे 20 हजार रुपए रिश्वत

