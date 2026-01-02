कड़ाके की ठंड में दर्दनाक हादसा: मां ने ठंड से बचाने को ओढ़ाई रजाई, दम घुटने से हुई दुधमुंहे बच्चे की मौत

वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 25 दिन के दुधमुंहे बच्चे की रजाई के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
मृतक बच्चा बेनीपुर गांव निवासी राहुल कुमार और उनकी पत्नी सुधा देवी का पहला बेटा था। शादी के करीब दो साल बाद बेटे के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल था। बच्चे के जन्म के बाद बरही और मंगलगान जैसे कार्यक्रम भी चल रहे थे, लेकिन गुरुवार देर रात यह खुशी मातम में बदल गई।
परिजनों के अनुसार, ठंड से बचाने के लिए मां ने दूध पिलाने के बाद बच्चे को रजाई ओढ़ाकर सुला दिया और खुद भी सो गई। शुक्रवार सुबह जब मां की नींद खुली और उन्होंने बच्चे को उठाया, तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। घबराकर उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया।
इसके बाद परिजन बच्चे को आनन-फानन में मोहनसराय स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही मां बेहोश हो गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई।घटना की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। मां की चीखें सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बच्चे के पिता राहुल कुमार ने बताया कि पहले बच्चे के जन्म से पूरे घर में खुशी थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया।
परिजनों ने बच्चे के शव का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग