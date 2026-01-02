कड़ाके की ठंड में दर्दनाक हादसा: मां ने ठंड से बचाने को ओढ़ाई रजाई, दम घुटने से हुई दुधमुंहे बच्चे की मौत

इसके बाद परिजन बच्चे को आनन-फानन में मोहनसराय स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही मां बेहोश हो गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई।घटना की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। मां की चीखें सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बच्चे के पिता राहुल कुमार ने बताया कि पहले बच्चे के जन्म से पूरे घर में खुशी थी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया।