Rain Alert: फिर करवट लेगा मौसम 12, 13 नवंबर को होगी भारी बारिश

UP Rain Alert: नवंबर का महीना शुरू होते ही देशभर में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी के साथ कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में ठंड और बारिश दोनों का असर देखने को मिलेगा। जिसमें यूपी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बारिश से फिर भिगेंगे।
इन दिनों भारी बारिश का खतरा
शुरूआती ठंड के बीच मौसम विभाग द्वारा 12 और 13 नवंबर को भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इस दौरान बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से ठीक हो रहा है। इस समय न ही चिलचिलाती धूप हो रही है और न ही कड़ाके की ठंड ही पड़ रही है। 10 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं फिर से 12 और 13 नवम्बर को मौसम करवट लेने वाला है, और अब कि यदि बारिश दो से तीन दिन टिकी तो भारी नुकसान से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
किसानों को लग सकती है भारी आर्थिक चोट
मौसम ने पिछले एक सप्ताह पूर्व किसानों को लंबा झटका दिया था। तीन चार दिनों तक लगातर यूपी के कई जिलों में हुई बारिश से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ था। मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार अगर अब दो दिन बाद फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई तो फिर धान की खेतों में पकी हुई फसल को काफी नुकसान होगा, और यह किसानों को लंबी आर्थिक चोट हो सकती है।
