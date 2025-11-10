Rain Alert: फिर करवट लेगा मौसम 12, 13 नवंबर को होगी भारी बारिश

किसानों को लग सकती है भारी आर्थिक चोट

मौसम ने पिछले एक सप्ताह पूर्व किसानों को लंबा झटका दिया था। तीन चार दिनों तक लगातर यूपी के कई जिलों में हुई बारिश से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ था। मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार अगर अब दो दिन बाद फिर गरज चमक के साथ बारिश हुई तो फिर धान की खेतों में पकी हुई फसल को काफी नुकसान होगा, और यह किसानों को लंबी आर्थिक चोट हो सकती है।