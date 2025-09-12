UP Monsoon: मानसून बदलने जा रहा चाल, यूपी में 12-15-16 सितंबर को होगी भारी बारिश

UP Weather, UP Rainfall: देश के विभिन्न राज्य भारी बारिश से से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का रुख फिर से एक बार बदलने वाला है, और यहां मानसून फिर से अपनी गति बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में 12 सितंबर यानी आज शुक्रवार को और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15, 16 सितंबर को भयंकर बारिश अस्त व्यस्त करने वाली है। जिससे एक बार फिर से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है।