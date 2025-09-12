Patrika LogoSwitch to English

UP Monsoon: मानसून बदलने जा रहा चाल, यूपी में 12-15-16 सितंबर को होगी भारी बारिश

UP Weather alert: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से अपनी चाल बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर को और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15, 16 सितंबर को भारी बारिश होगी।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 12, 2025

UP Weather, UP Rainfall: देश के विभिन्न राज्य भारी बारिश से से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का रुख फिर से एक बार बदलने वाला है, और यहां मानसून फिर से अपनी गति बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का सिलसिला बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी यूपी में 12 सितंबर यानी आज शुक्रवार को और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15, 16 सितंबर को भयंकर बारिश अस्त व्यस्त करने वाली है। जिससे एक बार फिर से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है।

इन जगहों पर होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 12 सितंबर को प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, फतेहपुर, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ समेत आसपास के अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15-16 सितंबर को गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा में बारिश होगी।

किसानों का बढ़ेगा नुकसान
इस साल की बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिसमें सबसे ज्यादा हानि फसलों के सड़ने के कारण किसानों की हुई है। और अगर अब आगे बारिश बढ़ी तो अपूर्णनीय छति होगी।

Published on:

12 Sept 2025 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / UP Monsoon: मानसून बदलने जा रहा चाल, यूपी में 12-15-16 सितंबर को होगी भारी बारिश

