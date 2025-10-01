विदाई से पहले भयानक होगी मानसूनी बारिश, 2,3 अक्टूबर को प्रदेश के 40 जिलों में भारी बरसात और बिजली की भविष्यवाणी

UP Weather: कई दिनों से झुलसाती धूप और उमस से परेशान प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। सोमवार को पूर्वांचल से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, के अलावा आसपास के जिलों में हल्की बारिश होगी। वहीं, गुरुवार और शुक्रवार यानी 3 और 4 अक्टूबर को पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दो दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अवध, पूर्वांचल और मध्यांचल में अगले तीन दिनों तक गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर एरिया की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है।
आ गया मानसून की विदाई का समय
सोमवार को भी बुंदेलखंड और राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब शुक्रवार तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पांच अक्टूबर तक मानसून की विदाई की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पांच अक्टूबर के बाद बारिश का दौर रुकेगा।
