विदाई से पहले भयानक होगी मानसूनी बारिश, 2,3 अक्टूबर को प्रदेश के 40 जिलों में भारी बरसात और बिजली की भविष्यवाणी

UP Weather: कई दिनों से झुलसाती धूप और उमस से परेशान प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। सोमवार को पूर्वांचल से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, के अलावा आसपास के जिलों में हल्की बारिश होगी। वहीं, गुरुवार और शुक्रवार यानी 3 और 4 अक्टूबर को पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दो दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।