UP Weather: दिसंबर में पड़ेगी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, बारिश का अलर्ट

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम तेज हवाओं की वजह से ठंड का आलम बरकरार रहता है, तो दिन में गुनगुनी धूप ठंड के मौसम में राहत देती है। लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों ठंड में इजाफे का अनुमान बताया है।

