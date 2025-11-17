वाराणसी में बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ी, दीवार से भिड़ी, एक की मौत और चार गंभीर घायल

प्रतीकात्मक फोटो
वाराणसी–भदोही मार्ग पर धमरिया पुल के पास सोमवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। बरात से लौट रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए सीधी दीवार से जा टकराई। हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
कार में बैठे सुरियावां, भदोही के वार्ड नंबर 12 शहीद नगर निवासी मनोज जायसवाल को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार में सवार चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज जारी है।
जानकारी के अनुसार, सुरियावां से बरात लोहता गई थी और रात करीब दो बजे बाराती लौट रहे थे। उसी दौरान मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। कार पहले सड़क की रेलिंग से टकराई और फिर पास की दीवार में जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और कार को सड़क से हटवाया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। हादसे में आशीष, संतोष, अनिल और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। पुलिस ने चारों घायलों को दुर्गाकुंड स्थित ओरियाना अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी राजबहादुर मौर्य ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग