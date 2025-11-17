वाराणसी में बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ी, दीवार से भिड़ी, एक की मौत और चार गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, सुरियावां से बरात लोहता गई थी और रात करीब दो बजे बाराती लौट रहे थे। उसी दौरान मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। कार पहले सड़क की रेलिंग से टकराई और फिर पास की दीवार में जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और कार को सड़क से हटवाया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।