Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस में उबाल; प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सुरक्षा की मांग

Congress protests threat to Rahul Gandhi in Varanasi: वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। इस धमकी ने न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है।