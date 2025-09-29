Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस में उबाल; प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सुरक्षा की मांग

Rahul Gandhi Varanasi News: भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के बाद वाराणसी कांग्रेस ने आपात बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में बैठक में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई।

2 min read

वाराणसी

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

varanasi congress protests threat to rahul gandhi demand for enhanced security

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी | Image Source - 'X' @RahulGandhi

Congress protests threat to Rahul Gandhi in Varanasi: वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। इस धमकी ने न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है।

भाजपा प्रवक्ता की शर्मनाक टिप्पणी पर निंदा

भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जान से मारने की धमकी देने की घटना ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी ने इस टिप्पणी को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

महानगर कांग्रेस की आपात बैठक

राघवेंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में न केवल आपत्तिजनक बयान की भर्त्सना की गई बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने का आग्रह किया गया।

जनता की आवाज़ हैं- राहुल गांधी (Rahul Gandhi)

राघवेंद्र चौबे ने कहा, "राहुल गांधी न केवल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं बल्कि भारत की जनता की आवाज़ भी हैं। इस प्रकार की धमकी लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। गांधी परिवार के कई सदस्यों पर पहले भी प्राणघातक हमले हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है।"

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब संसद जैसे लोकतांत्रिक मंच पर विपक्ष के नेता को ही धमकी दी जा रही है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। इस मामले में केवल निंदा पर्याप्त नहीं है; सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा बयान देने का साहस न करे।

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महानगर कांग्रेस कमेटी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखेगी और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का आग्रह करेगी। राघवेंद्र चौबे ने कहा, "विपक्ष की आवाज़ को डराने का प्रयास देश की आत्मा पर हमला है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जिम्मेदारी है कि हर जननेता की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरी चिंता

इस धमकी को लेकर आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी चिंता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 06:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस में उबाल; प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सुरक्षा की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

वाराणसी

Varanasi Legal Bulldozer Action: वाराणसी में फिर गरजा प्रशासन: पद्मश्री के घर सहित दर्जनों अतिक्रमण जमींदोज

वाराणसी में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई (फोटो सोर्स : Whatsapp)
वाराणसी

वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र
वाराणसी

बलिया में दर्दनाक हादसा, बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा, स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की मौत

मौत (photo- patrika)
वाराणसी

Dev Deepawali 2025: 10 लाख दीपों से रोशन होंगे घाट; लेजर शो के साथ और क्या-क्या होगा?

dev deepawali 2025 10 lakh lamps will be lit in varanasi ghat
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.