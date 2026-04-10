वाराणसी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, 4 लाख से ज्यादा लोगों के कटे नाम, ऐसे देखें लिस्ट

जिलाधिकारी ने बताया कि अजगरा विधानसभा में 3,44,124 मतदाता पाए गए हैं, जबकि शिवपुर में 3,58,007 मतदाता इस प्रक्रिया के बाद बच्चेबचे हैं। रोहनिया विधानसभा में 3,67,197 मतदाता, वाराणसी उत्तरी में 3,65,040 मतदाता, वाराणसी दक्षिणी में 2,67,698 मतदाता, वाराणसी कैंटोनमेंट में 3,77,958 मतदाता और सेवापुरी विधानसभा में 3,17,827 मतदाता नई सूची के हिसाब से पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण की अवधि में 1,94,239 नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। इसके बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित की गई सूची में 27,30,603 मतदाता वाराणसी में हैं।