वाराणसी में कोडीन सिरप तस्करी का भंडाफोड़, एफएसडीए की छापेमारी में बड़ा खुलासा, कई पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एफएसडीए ने एक बड़ी फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने मेसर्स शिवांश फार्मा और उसके मालिक शुभम चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एफएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर थाना चौबेपुर में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला कि शिवांश फार्मा ने ओएमएचएस मेडिकेयर, हरिहपुर से OHMEREX–T कोडीन सिरप की 32,871 बोतलें 15 जुलाई से 13 अक्टूबर 2025 के बीच 18 बिलों के जरिए खरीदी थीं। इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवा की खरीद इस बात की ओर इशारा करती है कि इसका इस्तेमाल गैर-चिकित्सकीय और अवैध उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है।