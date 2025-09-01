Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

बीएचयू कैम्पस में भिड़े IIT और बिरला हॉस्टल के छात्र, देर रात मचा बवाल

यूपी के वाराणसी में स्थित बीएचयू कैम्पस रविवार देर रात उस समय बवाल का अखाड़ा बन गया, जब आईआईटी बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े में आईआईटी के कुछ छात्रों को चोटें आईं।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 01, 2025

Varanasi: वाराणसी के बीएचयू कैम्पस रविवार देर रात उस समय बवाल का अखाड़ा बन गया, जब आईआईटी बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े में आईआईटी के कुछ छात्रों को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र हॉस्टल से बाहर निकलकर विरोध में सड़क पर आ गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस और प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा।

यह है विवाद की जड़

बीएचयू प्रशासन ने पिछले साल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद से कैम्पस में जगह-जगह बैरियर लगाकर रात 10 बजे के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसी मुद्दे को लेकर छात्रों में आए दिन नाराजगी देखने को मिलती है।

रविवार देर रात भी कुछ आईआईटी छात्र बाइक से अपने दोस्तों से मिलने लंका गेट की ओर जा रहे थे। बिरला हॉस्टल के पास खड़े छात्रों ने उन्हें रोककर रात 10 बजे के बाद निकलने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया।

बवाल और विरोध

मारपीट की सूचना मिलते ही आईआईटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र भी सड़क पर उतर आए और बिरला हॉस्टल की ओर जाने लगे।

छात्रों का आरोप है कि बीएचयू के छात्र बार-बार बैरियर का विरोध करने पर उनसे दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं।

मौके पर लंका और भेलूपुर थाने की पुलिस तथा प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कर वापस हॉस्टल भेजा।

माहौल हुआ तनावपूर्ण

हंगामे के बाद कैम्पस में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

01 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बीएचयू कैम्पस में भिड़े IIT और बिरला हॉस्टल के छात्र, देर रात मचा बवाल

