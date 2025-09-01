बीएचयू कैम्पस में भिड़े IIT और बिरला हॉस्टल के छात्र, देर रात मचा बवाल

Varanasi: वाराणसी के बीएचयू कैम्पस रविवार देर रात उस समय बवाल का अखाड़ा बन गया, जब आईआईटी बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े में आईआईटी के कुछ छात्रों को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आईआईटी के छात्र हॉस्टल से बाहर निकलकर विरोध में सड़क पर आ गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस और प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा।