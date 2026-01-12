काशी में दर्शन के नाम पर लूट! संकट मोचन और काल भैरव पहुंचाने के लिए वसूले जा रहे मनमाने पैसे

काशी में दर्शन के लिए आने वाले लोग ऑनलाइन ऐप के जरिए कार, ऑटो और बाइक बुक करते हैं। ऐप पर सवारी लेने और छोड़ने की जगह, ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर और किराया पहले से दिख जाता है। अगर यात्रा के दौरान कोई समस्या होती है, तो ऐप पर ही शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।लेकिन काशी में कई निजी बाइक सवार बिना अनुमति के लोगों को बैठा रहे हैं। दुर्घटना या विवाद होने पर ऐसे बाइक सवार यात्रियों को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे बाद में उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। निजी बाइक से सवारी बैठाना नियमों के खिलाफ है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि चौक और दशाश्वमेध थाना पुलिस को ऐसे अनधिकृत बाइक सवारों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।