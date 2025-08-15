Independence Day 2025:  क्यूआर कोड स्कैन कर देखें रेलवे का लाइव कार्यक्रम

पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल मुख्यालय ने 79वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आम जनता के लिए लाइव दिखाने की विशेष व्यवस्था की है। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लोग इसे यूट्यूब लिंक पर या क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हैं।