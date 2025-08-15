Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

Independence Day 2025:  क्यूआर कोड स्कैन कर देखें रेलवे का लाइव कार्यक्रम

पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल मुख्यालय ने 79वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आम जनता के लिए लाइव दिखाने की विशेष व्यवस्था की है।

वाराणसी

Krishna Rai

Aug 15, 2025

The importance of Republic Day and Independence Day must be explained
The importance of Republic Day and Independence Day must be explained

पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल मुख्यालय ने 79वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आम जनता के लिए लाइव दिखाने की विशेष व्यवस्था की है। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लोग इसे यूट्यूब लिंक पर या क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हैं।

9 बजे मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन करेंगे ध्वजारोहण

सुबह 9 बजे मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन लहरतारा प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की परेड, पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति और स्काउट्स-गाइड्स व मंडल कला समिति का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

मीरजापुर में सीओ सदर को बहादुरी के लिए सम्मान

मीरजापुर में तैनात क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर को स्वतंत्रता दिवस पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 01:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / Independence Day 2025:  क्यूआर कोड स्कैन कर देखें रेलवे का लाइव कार्यक्रम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.