Independence Day 2025:  क्यूआर कोड स्कैन कर देखें रेलवे का लाइव कार्यक्रम

पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल मुख्यालय ने 79वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आम जनता के लिए लाइव दिखाने की विशेष व्यवस्था की है। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लोग इसे यूट्यूब लिंक पर या क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हैं।
सुबह 9 बजे मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन लहरतारा प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की परेड, पूर्वोत्तर रेलवे जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति और स्काउट्स-गाइड्स व मंडल कला समिति का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।
मीरजापुर में तैनात क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर को स्वतंत्रता दिवस पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा।