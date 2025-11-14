वाराणसी रोडवेज बेड़े में जल्द शामिल होंगी 58 नई बसें, भदोही और चंदौली रूट पर बढ़ेगी सुविधा

वाराणसी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए अब बेहतर और आसान विकल्प उपलब्ध होंगे। लंबे समय से सिटी बसों की कमी के कारण लोग निजी वाहनों और ऑटो पर निर्भर थे, लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है।रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र के बेड़े में जल्द ही 58 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। प्रशासन ने इन बसों के रूट तय करके पूरा प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी।
इन मिनी बसों की लंबाई 7 मीटर और सीट क्षमता 22 सीट होगी। अभी रोडवेज के पास 32 से 52 सीटों वाली बड़ी बसें चल रही हैं, जबकि शहर में 28 सीटर इलेक्ट्रिक बसें सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाती है। पहली बार छोटे आकार की 22 सीटर मिनी बसें आने से शहर और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी।
इन नई बसों को भदोही, चंदौली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सकलडीहा, चकिया और नौगढ़ जैसे प्रमुख रूटों पर चलाने की तैयारी है। इन मार्गों पर लंबे समय से बसों की कमी महसूस की जा रही थी। यात्रियों का कहना है कि छोटी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त बसें न होने से उन्हें महंगे ऑटो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था।
क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि सभी बसों के रूट और संचालन से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रस्ताव मुख्यालय भेज दिया गया है और मंजूरी मिलते ही बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। नई मिनी बसों के आने से वाराणसी और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
