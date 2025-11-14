वाराणसी रोडवेज बेड़े में जल्द शामिल होंगी 58 नई बसें, भदोही और चंदौली रूट पर बढ़ेगी सुविधा

वाराणसी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए अब बेहतर और आसान विकल्प उपलब्ध होंगे। लंबे समय से सिटी बसों की कमी के कारण लोग निजी वाहनों और ऑटो पर निर्भर थे, लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है।रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र के बेड़े में जल्द ही 58 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। प्रशासन ने इन बसों के रूट तय करके पूरा प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी।