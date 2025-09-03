Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

13 साल की हिंदू बच्ची का मौलवी ने कराया निकाह, थाने में कराया उठक-बैठक, वकीलों ने भी की पिटाई

वाराणसी के आदमपुर थाने क्षेत्र से 13 साल की बच्ची के जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 03, 2025

तीन और आरोपित को किया गिरफ्तार
तीन और आरोपित को किया गिरफ्तार

वाराणसी के आदमपुर थाने क्षेत्र से 13 साल की बच्ची के जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलवी और उसके दो सहयोगी थाने में कान पकड़कर उठक-बैठक करते नजर आ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है कि कोनिया निवासी निहाल अपने परिवार के लोगों और अन्य सहयोगियों की मदद से उनकी बेटी को जबरन उठा ले गया और उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह करा दिया। पिता का कहना है कि जब वे बेटी को लेने पहुंचे तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बेटी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करीब 200 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की।

दो आरोपितों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए पहले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था और मंगलवार को तीन और लोगों को हिरासत में ले लिया। इस तरह कुल पांच लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, डीसीपी का कहना है कि जांच में और सबूत मिले तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।

इस बीच, गिरफ्तार आरोपितों को जब न्यायिक रिमांड के लिए दीवानी कचहरी लाया गया तो वहां वकीलों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। अचानक हुई इस घटना से कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई के बाद कोनिया इलाके में लोगों में खौफ का माहौल है। यह मामला बच्ची के नाबालिग होने और धर्मांतरण से जुड़ा होने के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / 13 साल की हिंदू बच्ची का मौलवी ने कराया निकाह, थाने में कराया उठक-बैठक, वकीलों ने भी की पिटाई

