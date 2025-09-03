13 साल की हिंदू बच्ची का मौलवी ने कराया निकाह, थाने में कराया उठक-बैठक, वकीलों ने भी की पिटाई

वाराणसी के आदमपुर थाने क्षेत्र से 13 साल की बच्ची के जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलवी और उसके दो सहयोगी थाने में कान पकड़कर उठक-बैठक करते नजर आ रहे हैं।
बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है कि कोनिया निवासी निहाल अपने परिवार के लोगों और अन्य सहयोगियों की मदद से उनकी बेटी को जबरन उठा ले गया और उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह करा दिया। पिता का कहना है कि जब वे बेटी को लेने पहुंचे तो आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बेटी का धर्म परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि करीब 200 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की।
पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए पहले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था और मंगलवार को तीन और लोगों को हिरासत में ले लिया। इस तरह कुल पांच लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, डीसीपी का कहना है कि जांच में और सबूत मिले तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।
इस बीच, गिरफ्तार आरोपितों को जब न्यायिक रिमांड के लिए दीवानी कचहरी लाया गया तो वहां वकीलों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। अचानक हुई इस घटना से कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई के बाद कोनिया इलाके में लोगों में खौफ का माहौल है। यह मामला बच्ची के नाबालिग होने और धर्मांतरण से जुड़ा होने के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।