काशी में हजार की संख्या में महिलाओं ने किया शिव तांडव पाठ

वाराणसी. भगवान शिव की नगरी वाराणसी के अस्सी घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिवरात्रि से पहले काशी में 14 राज्यों की महिलाओं ने हजारों की संख्या में एक साथ शिव तांडव स्त्रोत गाया। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों से काशी पहुंची महिलाएं हाथ में जलता हुआ दीया लेकर एक साथ खड़ी रहीं। इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए मास्क का भी इस्तेमाल किया था। सभी के हाथों में जलता हुआ दिया और उसकी रौशनी से चमकते एक ही रंग से काशी का कोना कोना शिवमय हो गया। खास बात यह रही कि शिव की भक्ति में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने एक साथ एक आवाज में शिव तांडव स्त्रोत का गायन किया।

#WATCH: Women and girls recite 'Shiva Tandava Stotra' in Varanasi on #InternationalWomensDay, at an event organised under the aegis of a Mumbai-based organisation. pic.twitter.com/TEqah4zZKY