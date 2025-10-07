वाराणसी में हुआ दर्दनाक हादसा, आर्मी की तैयारी कर रहे युवक डंपर ने रौंदा, भड़के ग्रामीणों ने किया हंगामा

घटना की सूचना पर चौबेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने आक्रोश में हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सुबह के समय बड़ी संख्या में युवक रोजाना यहां आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ने आते हैं। अनुराग भी उन्हीं में से एक था। अचानक हुई इस घटना से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने आश्वासन देकर जाम खुलवाने की कोशिश की और आरोपी डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है।