Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

धरोई बांध से 107248 क्यूसेक पानी छोड़ा, रिवरफ्रंट पर सुरक्षा बढ़ाई

धरोई बांध के 10 दरवाजे खोले, संत सरोवर से छोड़ा जा रहा है पानी

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 25, 2025

उत्तर गुजरात में हुई भारी बारिश के चलते धरोई बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार सुबह तक बांध 88.52 फीसदी भर गया, ऐसे में सतर्कता के चलते 107248 क्यूसेक पानी साबरमती नदी में छोड़ा गया। संत सरोवर में समा रहे इस पानी में से सरोवर से नदी में 30836 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए अहमदाबाद शहर व जिले के कई गांवों में अलर्ट घोषित किया है। नदी में बड़ी मात्रा में वनस्पति भी बहकर आ रही है, जो पानी के अवरोध का कारण बन रही हैं।अहमदाबाद में जगह-जगह वनस्पति को निकालने का काम भी जारी है। यह पानी के अवरोध का कारण भी बन रही है। रविवार को पानी के बहाव में अनेक सांप भी देखे गए। इनमें से अनेक को रेस्क्यू टीम ने बचाया।

बंद रहा रिवरफ्रंट का वॉक -वे

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार साबरमती नदी पर बने धरोई बांध में सोमवार दोपहर तक जलस्तर 188.68 मीटर पर पहुंच गया। इसके साथ ही बांध में क्षमता का 88.52 फीसदी जल संग्रह हो गया। सोमवार एक बजे से छोड़े गए भारी पानी के कारण निचले इलाकों को सचेत किया गया है। अहमदाबाद में रिवरफ्रंट के वॉक-वे को दूसरे दिन भी बंद रखा गया। बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार दोपहर को छोड़े गए पानी के 12 घंटे के बाद अहमदाबाद के सुभाषब्रिज क्षेत्र तक वह पहुंचता है।

बुलेट ट्रेन सहित प्रोजेक्ट की एजेंसियों को सूचना

साबरमती रिवरफ्रंट डवलपमेंट लिमिटेड के अनुसार सोमवार सुबह धरोई बांध से 64500 क्यूसेक पानी साबरमती में छोड़ा गया। इसके बाद दोपहर को भी बांध से और पानी छोड़ना पड़ा। ऐसे में रिवरफ्रंट व साबरमती नदी में चल रहे कई डवलपमेंट कार्य व बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट, बोट, फ्लॉटिंग रेस्टोरेंट का काम करने वाली एजेंसियों को सूचित किया गया है। पुलिस और सिक्युरिटी एजेंसी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है।

वासणा बैराज के 25 दरवाजे दूसरे दिन भी रहे खुले

अहमदाबाद महानगरपालिका के अनुसार साबरमती नदी पर अहमदाबाद शहर के वासणा बैराज के दूसरे दिन सोमवार को भी 25 दरवाजे खुले रखे गए। गेट नंबर पांच से लेकर 28 तक सभी 25 गेट छह फीट तक खोले गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

25 Aug 2025 10:23 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / धरोई बांध से 107248 क्यूसेक पानी छोड़ा, रिवरफ्रंट पर सुरक्षा बढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

पालतू श्वानों में लैब्राडोर रिट्रीवर अहमदाबाद के लोगों की पहली पसंद

अहमदाबाद

दुकानों के बाहर ‘स्वदेशी’ बोर्ड लगाएं: अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान

राष्ट्रीय

PM Modi Gujarat Visit: ‘आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम…’, गुजरात में बोले पीएम मोदी

pm modi
राष्ट्रीय

प्रांतिज के वाघपुर में साबरमती नदी में फंसा युवक, दमकल टीमों ने बचाया

अहमदाबाद

भावनगर के समुद्र में 4 युवक डूबे, एक का शव मिला, 3 को बचाया

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.