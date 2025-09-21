Ahmedabad: बिहार में हुई हत्या में लिप्त आरोपी को जमालपुर से पकड़ा

Ahmedabad. बिहार के चिरैया थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी गौतम यादव (20) को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जमालपुर से पकड़ा है। ये सीतामढ़ी जिले की बेन्गाही तहसील के मसहानरोत्तम गांव का रहने वाला है।

आरोप है कि 16 सितंबर 2025 को मोतिहारी जिले के चिरैयाथाना क्षेत्र के खोडा गांव से मठिया जाने वाले मार्ग पर एक बाइक पर दो व्यक्तियों ने अमोद कुमार नाम के व्यक्ति की फायरिंग करके हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच में सामने आया कि अमोद कुमार की पत्नी के विकास नाम से अवैध संबंध थे। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर बाहर से शूटर बुलाकर पति की हत्या कराई थी। शूटर भेजने का आरोप गौतम यादव पर है। यह तब से फरार चल रहा था। भागकर अहमदाबाद आ गया था।