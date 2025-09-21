Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

No video available

Ahmedabad: बिहार में हुई हत्या में लिप्त आरोपी को जमालपुर से पकड़ा

चिरैया थाना क्षेत्र में गोली मार कर की गई एक युवक की हत्या

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 21, 2025

Ahmedabad. बिहार के चिरैया थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी गौतम यादव (20) को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जमालपुर से पकड़ा है। ये सीतामढ़ी जिले की बेन्गाही तहसील के मसहानरोत्तम गांव का रहने वाला है।

आरोप है कि 16 सितंबर 2025 को मोतिहारी जिले के चिरैयाथाना क्षेत्र के खोडा गांव से मठिया जाने वाले मार्ग पर एक बाइक पर दो व्यक्तियों ने अमोद कुमार नाम के व्यक्ति की फायरिंग करके हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच में सामने आया कि अमोद कुमार की पत्नी के विकास नाम से अवैध संबंध थे। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर बाहर से शूटर बुलाकर पति की हत्या कराई थी। शूटर भेजने का आरोप गौतम यादव पर है। यह तब से फरार चल रहा था। भागकर अहमदाबाद आ गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

21 Sept 2025 11:18 pm

Published on:

21 Sept 2025 11:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Ahmedabad: बिहार में हुई हत्या में लिप्त आरोपी को जमालपुर से पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ओमान से आए युवक से चार पुलिसकर्मियों ने जबरन 20 हजार वसूले

Chandkheda police
अहमदाबाद

गरबा के बीच 22 सितंबर से खोखरा, नागरवेल में होगा रामलीला का मंचन

Ramleela in Khokhara
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में गरबा के लिए 88 आवेदन, 29 को मंजूरी, 9 हजार सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात

Ahmedabad She team
अहमदाबाद

गरबा में झूमेगा गुजरात, देर रात तक खेल सकेंगे खेलैया

Garba in Ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश, राणीप में 4 घंटे में 2.70 इंच गिरा पानी

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.