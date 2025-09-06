Ahmedabad video news: पाम ऑयल मिलावट की आशंका पर साढ़े पांच टन घी जब्त

बनासकांठा जिले के चंडीसर स्थित एक गोदाम में छापा मारकर मिलावटी घी की आशंका पर साढ़े पांच टन घी जब्त किया है। घी के दो नमूने लेकर जांच में भेज गए। खाद्य एवं औषध विभाग (एफडीए) को आशंका है कि घी में पाम ऑयल मिलाया जाता है।गुजरात के खाद्य एवं औषध विभागायुक्त डॉ एच जी कोशिया के अनुसार जून 2025 में खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरण (बनासकांठा) की ओर से चंडीसर स्थित एक कारखाने में छापा मारा गयाथा। उस दौरान यहां से 650 किलो घी मिलावटयुक्त पाया गया। इसके बाद फिर से शुक्रवार को चंडीसर जीआईडीसी स्थित एक गोदाम में छापा मारा गया। इस दौरान गोदाम के भावेश चोखावाला की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में गुमर ब्रांड के 15 किलो वाले 124 पीपा व बिना लेबल के 232 पीपा घी मिला। कुल लगभग 5.5 टन घी मिला है। इसमें से दो नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं। मौके से पाम ऑयल के खाली डिब्बे भी मिले हैं। इस सभी घी को जब्त कर लिया गया है।

अगस्त माह में 46 टन खाद्य सामग्री जब्त

डॉ. कोशिया ने बताया कि अगस्त माह के दौरान राज्य में 10 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 28 नमूने लिए गए। कुल 1.8 करोड़ रुपये कीमत की 46 टन संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है।