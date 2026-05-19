Ahmedabad शहर में 920 करोड़ से तैयार होगा आधुनिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिल ट्रैक, वॉकवे- आइकोनिक रोड भी

अहमदाबाद शहर की यातायात व्यवस्था और शहरी पहचान को नया स्वरूप देने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने 920 करोड़ रुपए से अधिक के रोड और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति दी है। प्रीसिंक्ट डेवलपमेंट, आइकॉनिक रोड, मॉडल रोड और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर समेत 50 किलोमीटर से अधिक लंबाई की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर में आधुनिक फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, ग्रीन जोन, स्मार्ट लाइटिंग और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रीसिंक्ट डेवलपमेंट पर 334 करोड़ खर्च

मनपा ने 10.60 किलोमीटर लंबे प्रीसिंक्ट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी टेंडर वैल्यू 334.38 करोड़ रुपए है। इसमें मेट्रो रूट प्रीसिंक्ट, स्पोर्ट्स थीम प्रीसिंक्ट, एजुकेशनल नॉलेज सोसाइटी प्रीसिंक्ट और कनेक्टिविटी कॉरिडोर शामिल हैं।

आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार

मनपा ने 18 किलोमीटर लंबाई में छह प्रमुख सड़कों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया है। इन परियोजनाओं पर 405.23 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा दो नए आइकोनिक रोड जो पकवान जंक्शन से मानसी सर्कल और एयरपोर्ट से डफनाला जंक्शन तक होंगे। इन पर क्रमशः 79.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों पर फव्वारे, मूर्तियां, जॉगिंग और साइकिल ट्रैक, ग्रीन बफर ज़ोन और पार्किंग की सुविधा होगी।

कई प्रमुख मार्गों को मिलेगा आधुनिक रूपमॉडल रोड प्रोजेक्ट के तहत कई प्रमुख मार्गों को आधुनिक स्वरूप देने की योजना है। इसमें केशव बाग, कराई रिंग रोड, ओढव फायर स्टेशन और प्रह्लादनगर फायर स्टेशन से एसजी हाइवे तक के मार्ग शामिल हैं।

साथ ही 10.23 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (ओगणज सर्कल से दधीचि ब्रिज तक) का टेंडर भी जारी किया गया है। मनपा का कहना है कि इन परियोजनाओं से अहमदाबाद की पहचान और मजबूत होगी। यातायात सुगम होगा और पैदल यात्रियों व साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित ढांचा तैयार होगा।