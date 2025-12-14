14 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल: स्वदेशी थीम पर फैशन शो ने जमाया आकर्षण

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Dec 14, 2025

Ahmedabad: अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 2025-26 के तहत शनिवार रात को सिंधु भवन रोड पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी थीम पर फैशन शो का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की ओर से आयोजित इस फैशन शो में भारतीय वस्त्र परंपरा को आधुनिक ग्लोबल एस्थेटिक्स के साथ रैंप पर प्रस्तुत किया गया। स्वदेशी कारीगरी, हैंडलूम और पारंपरिक डिजाइनों को नए अंदाज में पेश करते हुए फैशन की एक नई पहचान गढ़ी गई।

कार्यक्रम में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पोरवाल और फेमिना मिस इंडिया 2024 फर्स्ट रनर‑अप रेखा पांडे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। विशेष वॉक ने दर्शकों को स्वदेशी फैशन की गरिमा और विविधता से रूबरू कराया।

गुजरात में सुरक्षा व सम्मान की अनुभूित

रेखा पांडे ने कहा कि गुजरात में मुझे हमेशा सुरक्षा और सम्मान की अनुभूति होती है। यहां की स्वच्छता, व्यवस्था और संस्कृति प्रशंसनीय है। फैशन शो के जरिए स्थानीय कारीगरों और भारतीय डिज़ाइन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल का यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

#AhmedabadNews

14 Dec 2025 10:16 pm

