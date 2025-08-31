Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

  सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड इकलौते भाई के अंगों का बहनों ने किया दान

पिता व परिवार समेत सदस्यों ने छलकते आंसुओं के साथ लिया निर्णय, 210 ब्रेनडेड मरीजों के 696 अंग अब तक दान में मिले

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 31, 2025

अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल में और एक ब्रेनडेड मरीज के अंगों से चार लोगों को नया जीवन मिला। ब्रेनडेड मरीज दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। बहनों ने अपने पिता, चाचा व अन्य सदस्यों की सहमति से अंगों का दान किया। इनका कहना है कि ब्रेनडेड भाई के अंगों से जरूरतमंदों को नई जिंदगी मिल जाएगी , यही भाई के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि जिले की दस्क्रोई तहसील के वहेलाल गाम निवासी जय पटेल (25) राजस्थान के रणुजा जाते समय सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। सिर में गहरी चोट लगने के कारण युवक को जोधपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से अहमदाबाद लाकर निकोल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। शनिवार मध्यरात्रि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती किया।

उपचार के साथ-साथ जरूरी टेस्ट किए गए, जिसके बाद चिकित्सकों ने जय को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अस्पताल की अंगदान टीम ने जय की बहन, चाचा और पिता को जय की ब्रेन डेड स्थिति और अंगदान के बारे में अवगत करा दिया। सूचना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, फिर भी दोनों बहनों हीनल व मीनल ने छलकते आंसुओं के साथ पिता विपुल पटेल व अन्य परिवार के सदस्यों समेत मिलकर अंगदान का निर्णय किया। इससे जय की दो किडनी, लिवर, पेंक्रियाज तथा दो आंखों का दान स्वीकार किया गया। चार अंगों का ट्रांसप्लांट सिविल मेडिसिटी परिसर में ही किडनी अस्पताल में किया गया। दो आंखों का भी दान किया गया है, जिन्हें एम एंड जे इंस्टीट्यूट (सरकारी आंख अस्पताल) के आइ बैंक पहुंचाया गया है।सिविल अस्पताल में 210 ब्रेनडेड मरीजों के 696 अंग अब तक दान में मिल चुके हैं, इनसे 674 लोगों को नया जीवन मिला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

31 Aug 2025 11:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad /   सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड इकलौते भाई के अंगों का बहनों ने किया दान

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

गुजरात में मौसम की 90 फीसदी बारिश, उ.गु.में सर्वाधिक 94 प्रतिशत

अहमदाबाद

गुजरात में 108 एंबुलेंस के 18 साल पूरे, जानिए कितनों को पहुंचाया अस्पताल

108 Ambulance
अहमदाबाद

धर्मयुद्ध है चारों कषायों पर विजय प्राप्त करना : आचार्य महाश्रमण

अहमदाबाद

जामनगर : कृत्रिम तालाब में गणपति की मूर्ति का विसर्जन

अहमदाबाद

सिविल अस्पताल: 11 घंटे में दो ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग दान में मिले

civil hospital
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट