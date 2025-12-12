सुभाष ब्रिज की नींव गहराई से जांच जारी, लग सकता है और समय

अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर बने सुभाष ब्रिज में बीच के स्पान में गंभीर तकनीकी खामी सामने आने के बाद अब ब्रिज की नींव (फाउंडेशन) की गहराई से जांच की जा रही है। महानगरपालिका ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ब्रिज को दोनों ओर से पहले से ही बंद कर दिया था। ब्रिज की वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह जांच जरूरी बताई है।महानगरपालिका के अनुसार विशेषज्ञों की प्रारंभिक जांच में यह सुझाव दिया गया था कि ब्रिज के फाउंडेशन की गहराई से जांच आवश्यक है। इसके बाद मनपा ने एक एजेंसी को नींव टेस्टिंग का जिम्मा सौंपा था। आधुनिक तकनीकों जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, लोड बियरिंग एनालिसिस और सब स्ट्रक्चर स्कैनिंग की मदद से की जा रही है। साथ ही ब्रिज के मौजूदा फाउंडेशन की विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि गत 4 दिसंबर को ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में नुकसान दिखाई देने पर ब्रिज प्रोजेक्ट विभाग ने तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञ एजेंसियों से निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन परीक्षण आवश्यक है। इसी कारण फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर स्तरों पर जांच की जा रही है। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षण पूरे होने और सुरक्षा प्रमाणित होने के बाद ही ब्रिज को दोबारा खोला जाएगा।