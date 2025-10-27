महिला चिकित्सक का मरीज के परिजनों से अभद्र व्यवहार, वीडियो वायरल

अहमदाबाद शहर के सोला सिविल अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग में कार्यरत रेसिडेंट महिला चिकित्सक के अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि महिला चिकित्सक एक मरीज के परिजनों को धमकाती नजर आ रही है। वह उपचार करने से भी यह कहकर इनकार कर रही है कि परिजन ने उसके साथ अभद्रता की है। इस मामले को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने स्वास्थ्य सचिव से तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।मरीज के परिजन अजय चावड़ा के अनुसार रविवार रात करीब नौ बजे बुखार व सर्दी की शिकायत पर वे अपनी भतीजी को उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बालिका को पीडियाट्रिक विभाग में ले गए, जहां चिकित्सक उपस्थित नहीं होने के कारण वह इंतजार करने लगे। इसके कुछ देर बाद एक महिला चिकित्सक वहां आई। इससे पहले बालिका के बुखार को मापने के लिए स्टाफ के किसी सदस्य ने थर्मामीटर लगा दिया था। थर्मामीटर कपड़ों के बाहर लगे होने से महिला चिकित्सक ने बालिका के परिजन से कहासुनी की। हालांकि यह थर्मामीटर परिजनों ने नहीं बल्कि स्टाफ के किसी सदस्य ने लगाया था। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। परिजन अजय चावड़ा के अनुसार महिला चिकित्सक इसी बात को लेकर गुस्से में आ गई। उपचार करने से इनकार करने लगी। जब परिजन ने इस संबंध में वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसने हाथ ऊपर भी किया। परिजनों का आरोप है कि उसने मोबाइल गिराने के लिए थप्पड़ लगाया था।

अजय ने चावड़ा के अनुसार महिला चिकित्सक ने कहा कि परिजन इस संबंध में कहीं भी शिकायत करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

मरीज के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं: पानशेरियासोला सिविल अस्पताल में मरीज के परिजन के साथ हुए अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने स्वास्थ्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी चिकित्सा कर्मी, अधिकारी की ओर से मरीज के साथ अनुचित व्यवहार होगा तो निष्पक्ष जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में भी जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी।