पतंग की डोर से जख्मी 122 पक्षियों को फायर ब्रिगेड ने बचाया

Ahmedabad video: उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर से घायल हुए पक्षियों की सुरक्षा और बचाव में अहमदाबाद महानगरपालिका के फायर विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 जनवरी से 16 जनवरी तक विभाग की ओर से 122 पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित उपचार के लिए पहुंचाया

।मनपा के अनुसार फायर ब्रिगेड की टीम ने हर कॉल पर तुरंत पहुंचकर घायल पक्षियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उन्हें आवश्यक उपचार के लिए संबंधित संस्थाओं तथा वेटरिनरी विभाग को सौंपा। आंकड़ों के अनुसार 11 जनवरी को 17 कॉल, 12 जनवरी को 10 कॉल, 13 जनवरी को 15, 14 जनवरी को 16 , गुरुवार को 30 और शुक्रवार को शाम साढ़े छह बजे तक 34 कॉल दर्ज किए गए। मनपा फायर विभाग ने इस अभियान को मानवीय संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की भावना के साथ किया।