5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद
ग्यासपुर में अनधिकृत 19 वॉशिंग यूनिटों को हटाया
Play video

ग्यासपुर में अनधिकृत 19 वॉशिंग यूनिटों को हटाया

इससे पहले नोटिस जारी किए थे। लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से ढांचा न हटाने पर मनपा को पुलिस बंदोबस्त के बीच यह कार्रवाई करनी पड़ी।इससे पहले अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। इसके तहत बीआरटीएस मार्ग और अन्य सार्वजनिक सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 4 कच्चे शेड, 13 अन्य अतिक्रमणों को हटाया।

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

May 05, 2026

Ahmedabad news: महानगरपालिका (मनपा) ने मंगलवार को ग्यासपुर क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ग्यासपुर गांव के पीछे इंडस्ट्रियल वॉशिंग यूनिट के रूप में लगभग 45,350 वर्ग फुट क्षेत्र में बने कुल 19 अनधिकृत यूनिटों को हटाया गया।

इससे पहले नोटिस जारी किए थे। लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से ढांचा न हटाने पर मनपा को पुलिस बंदोबस्त के बीच यह कार्रवाई करनी पड़ी।इससे पहले अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया।

इसके तहत बीआरटीएस मार्ग और अन्य सार्वजनिक सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 4 कच्चे शेड, 13 अन्य अतिक्रमणों को हटाया। साथ ही 11 अनधिकृत वाहनों पर नोटिस जारी किए गए और अवैध विज्ञापन बोर्ड व वाहन लॉकिंग की एवज में 10,500 की वसूली की गई। मनपा के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी ताकि सार्वजनिक मार्गों पर यातायात और आमजन की आवाजाही में कोई बाधा न आए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

05 May 2026 09:38 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / ग्यासपुर में अनधिकृत 19 वॉशिंग यूनिटों को हटाया

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

कोटना बीच पर डूबने से दो युवकों की मौत, सात को बचाया

अहमदाबाद

मुंबई-दिल्ली कॉरिडोर पर अज्ञात वाहन और कार की टक्कर, परिवार के तीन सदस्य की मौत

अहमदाबाद

असारवा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप के अभाव में यात्री परेशान

अहमदाबाद

बांद्रा टर्मिनस-पालीताणा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन आज, वापसी 8 को

अहमदाबाद

Gujarat: अरवल्ली, दाहोद, महीसागर समेत कई जिलों में मौसम ने ली करवट, बेमौसम बरसात

Weather change
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.