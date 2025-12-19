सर्दी में बेघर लोगों को आसरा, 8,431 लोगों को मनपा ने आश्रय गृह पहुंचाया

Ahmedabad: ठंडी रातों में जब सड़क पर ठिठुरते हुए किसी बच्चे , बुजुर्ग की आंखें मदद की पुकार करती हैं, तभी समझ आता है कि छत सिर्फ़ ईंट-पत्थर की नहीं, बल्कि जीवन और उम्मीद की सबसे बड़ी ज़रूरत है।अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने इन लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे सैकड़ों बेघर लोगों के सिर पर छत की व्यवस्था हुई है।

मनपा के अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट (यूसीडी) विभाग शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित 35 आश्रय गृह को 24 घंटे खुला रखता है। इनमें बेघर लोगों को निःशुल्क आश्रय दिया जा रहा है। इन आश्रयगृहों की क्षमता 4315 है। औसतन 80 प्रतिशत तक भरी रहती है।ठंडी ऋतु में विशेष अभियान चलाकर निगम की टीम ने फूटपाथ, पुलों के नीचे और सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे लोगों को समझाकर सुरक्षित आश्रयगृहों तक पहुंचाया। एक अप्रेल से 14 दिसंबर तक मनपा के यूडीसी विभाग ने अभियान चलाकर रात के समय फुटपाथ पर सोने वाले 8,431 बेघर लोगों को छत मुहैया कराई। उन्हें वाहनों के जरिए नजदीकी रेनबसेरे तक पहुंचाया। इनमें 7488 पुरुष, 609 महिलाएं और 334 बच्चे शामिल हैं।

आश्रय गृहों में हैं कई सुविधाएं

इन आश्रयगृहों (रेनबसेरों) में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं हैं। इसमें बिस्तर, गर्म पानी के लिए गीज़र, भोजन बनाने की सुविधा, शुद्ध पेयजल, फायर सेफ़्टी, आंगनवाड़ी और स्कूलों से जुड़ाव जैसी सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर मेडिकल जांच भी की जाती है। सबसे भावुक पहल यह है कि हर आश्रित को निगम की ओर से रोज़ाना एक बार पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त भोजन निःशुल्क दिया जाता है।