Video: स्कूल में छात्र की हत्या के विरोध में मणिनगर में बाजार रहे बंद

अहमदाबाद. शहर के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार दोपहर को चाकू से वार करने के चलते हुई 10वीं के छात्र की मौत के मामले में लोगों का रोष थम नहीं रहा है। इस घटना के विरोध में मृतक छात्र और उसके परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर खोखरा, मणिनगर, ईसनपुर, घोडासर, वटवा, कांकरिया क्षेत्र में सभी बाजार, दुकानें, कार्यालय बंद रहे। मणिनगर का ही हमेशा व्यस्त रहने वाला प्रमुख सिंधी बाजार व अन्य बाजार गुरुवार सुबह से ही सूनसान नजर आया। ज्यादातर व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखीं। इक्का, दुक्का लोगों ने दुकानें खोली थीं, उन्हें सुबह के समय अन्य व्यापारियों और अन्य संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बंद कराया। शांतिपूर्वक दुकान बंद करने की बात कहने पर व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दीं।

200 स्कूलों ने भी रखा बंद

शहर के मणिनगर, खोखरा, कांकरिया, वटवा, घोडासर, ईसनपुर इलाके में स्थित छोटे, बड़े और सभी बोर्ड के करीब 200 स्कूलों ने भी मृतक छात्र की हत्या के विरोध में बंद रखा। एक स्कूल के संचालक ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इसे देखते हुए बजरंगदल, विहिप की ओर से आहूत बंद का वे समर्थन करते हैं। इसके चलते न सिर्फ उन्होंने बल्कि आसपास के क्षेत्रों के 200 स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल बंद रखे।