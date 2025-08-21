Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video: स्कूल में छात्र की हत्या के विरोध में मणिनगर में बाजार रहे बंद

-कई व्यापारियों ने खुद ही रखा बंद तो कईयों को विभिन्न संगठन के लोगों ने बंद कराया

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 21, 2025

अहमदाबाद. शहर के खोखरा इलाके में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार दोपहर को चाकू से वार करने के चलते हुई 10वीं के छात्र की मौत के मामले में लोगों का रोष थम नहीं रहा है। इस घटना के विरोध में मृतक छात्र और उसके परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर खोखरा, मणिनगर, ईसनपुर, घोडासर, वटवा, कांकरिया क्षेत्र में सभी बाजार, दुकानें, कार्यालय बंद रहे। मणिनगर का ही हमेशा व्यस्त रहने वाला प्रमुख सिंधी बाजार व अन्य बाजार गुरुवार सुबह से ही सूनसान नजर आया। ज्यादातर व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखीं। इक्का, दुक्का लोगों ने दुकानें खोली थीं, उन्हें सुबह के समय अन्य व्यापारियों और अन्य संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बंद कराया। शांतिपूर्वक दुकान बंद करने की बात कहने पर व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दीं।

200 स्कूलों ने भी रखा बंद

शहर के मणिनगर, खोखरा, कांकरिया, वटवा, घोडासर, ईसनपुर इलाके में स्थित छोटे, बड़े और सभी बोर्ड के करीब 200 स्कूलों ने भी मृतक छात्र की हत्या के विरोध में बंद रखा। एक स्कूल के संचालक ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इसे देखते हुए बजरंगदल, विहिप की ओर से आहूत बंद का वे समर्थन करते हैं। इसके चलते न सिर्फ उन्होंने बल्कि आसपास के क्षेत्रों के 200 स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल बंद रखे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

21 Aug 2025 10:56 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Video: स्कूल में छात्र की हत्या के विरोध में मणिनगर में बाजार रहे बंद

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

अहमदाबाद में स्कूल के बाहर दूसरे दिन भी प्रदर्शन, नारेबाजी

Maninagar Rally
अहमदाबाद

गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी चौथी रिपोर्ट, कई अहम सिफारिश

GARC
अहमदाबाद

Ahmedabad: छात्र की हत्या, नाराज परिजनों ने स्कूल में की तोड़-फोड़, भारी रोष

Ahmedabad
अहमदाबाद

गुजरात: जूनागढ़ की मेंदरडा तहसील में छह घंटे में 13 इंच बारिश

अहमदाबाद

संत हमारे समाज के पथ-प्रदर्शक : प्रो. दूबे

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.