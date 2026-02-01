26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद के स्थापना दिवस पर निकाली नगरदेवी यात्रा, जगह-जगह स्वागत

Ahmedabad शहर के स्थापना के 615 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को नगरदेवी मां भद्रकाली की दूसरी बार भव्य नगरयात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के तीन दरवाजा, गांधी रोड, खाडिया चार रास्ता, रायपुर चकला होते हुए चकलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और रिवरफ्रंट पर साबरमती आरती के साथ महालक्ष्मी, गणेश व बहुचराजी मंदिर के दर्शन [&hellip;]

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 26, 2026

Ahmedabad शहर के स्थापना के 615 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को नगरदेवी मां भद्रकाली की दूसरी बार भव्य नगरयात्रा निकाली गई।

यह यात्रा शहर के तीन दरवाजा, गांधी रोड, खाडिया चार रास्ता, रायपुर चकला होते हुए चकलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और रिवरफ्रंट पर साबरमती आरती के साथ महालक्ष्मी, गणेश व बहुचराजी मंदिर के दर्शन कर सम्पन्न हुई। इस दौरान नगर यात्रा का जगह-जगह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रतिभा जैन और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दाणी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नगरजनों की सुख-समृद्धि की कामना की। ढोल, गजराज, अखाड़ों के प्रदर्शन और जय भद्रकाली के जयघोष ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यह यात्रा अहमदाबाद की आस्था, एकता और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बनी। पहली बार यह यात्रा पिछले वर्ष निकाली गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

26 Feb 2026 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / अहमदाबाद के स्थापना दिवस पर निकाली नगरदेवी यात्रा, जगह-जगह स्वागत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला एक महीने तक रखा डिजिटल अररेस्ट, 55 लाख ठगे

Cyber crime branch
अहमदाबाद

गुजरात में 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पहले दिन पेपर रहा सरल

Board Exam
अहमदाबाद

Pre Heart Attacks Signs : 1 महीना पहले हार्ट अटैक के 3 लक्षण दिखते हैं, गुजरात के डॉक्टर ने कहा- लोग करते हैं इग्नोर

Pre Heart Attacks Warning Signs, Heart Attacks Warning Signs 1 month before, Heart Attacks Warning Symptoms,
स्वास्थ्य

रेलवे का होली प्लान: अहमदाबाद स्टेशन पर 3 बड़े होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारी

अहमदाबाद

वडनगर रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने को कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.