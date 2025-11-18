Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

No video available

Ahmedabad : सिविल अस्पताल में एक ही दिन में दो ब्रेनडेड मरीजों के अंगदान से छह लोगों को मिला जीवनदान

करीब चार वर्षों में अब तक 220 ब्रेनडेड मरीजों के 911 अंग व ऊतक मिल चुके हैं दान में अहमदाबाद जिले के दो परिवारों ने दुख की घड़ी में लिया प्रेरणादायी निर्णय, जनसेवा की ज्योत जलाई, महिला के अंगों का गुप्त दान

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 18, 2025

Ahmedabad : एशिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल में एक ही दिन में दो ब्रेनडेड मरीजों के अंगों को दान करने के चलते जरूरतमंद छह लोगों को नया जीवन मिल गया। अस्पताल में लगभग चार वर्षों में 220 ब्रेनडेड मरीजों के 911 अंग व ऊतक दान में मिल चुके हैं।ब्रेन डेड मरीजों में एक अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील का निवासी था तो दूसरी महिला मरीज भी अहमदाबाद जिले की ही रहने वाली थी। इस महिला के अंगो का गुप्त दान किया। इनके परिजनों ने दुख की घड़ी में भी प्रेरणादायी निर्णय लिया है, जिससे जनसेवा की ज्योत प्रज्वलित हुई।ब्रेनडेड मरीजों में अहमदाबाद जिले की विरमगाम तहसील के खेगारीया गांव निवासी 35 वर्षीय संजय को 14 नवंबर को मस्तिष्क में रक्तस्राव के बाद सिविल अस्पताल लाया गया था। 72 घंटे की गहन चिकित्सा के बावजूद उन्हें आराम नहीं हुआ। उचित जांच कराए जाने के बाद सोमवार को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अस्पताल की अंगदान टीम के डॉ. मोहित चंपावत ने परिवार को समझाया, जिसके बाद संजय की पत्नी ने अंगदान की सहमति दी। इस निर्णय से दो किडनी और एक लिवर का दान संभव हुआ।

इसके अलावा अस्पताल के आइसीयू में भर्ती 48 वर्षीय एक महिला मरीज को काफी उपचार के बाद भी हालत नहीं सुधरने पर सोमवार को ब्रेन डेड घोषित किया गया। अस्पताल के डॉ. भावेश प्रजापति ने अंगदान की महत्ता समझाई तो परिजनों ने गुप्त अंगदान की सहमति दे दी। महिला की दो किडनी व एक लिवर का दान लिया गया।

किडनी हॉस्पिटल में ही प्रत्यारोपण

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि इन दोनों मरीजों के दान में 4 किडनी और 2 लिवर प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रत्यारोपण सिविल मेडिसिटी कैंपस की किडनी अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक अस्पताल में 220 ब्रेनडेड मरीजों से 911 अंग व ऊतक दान में मिल चुके हैं।

सबसे ज्यादा 404 किडनी का मिला दान

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि लगभग चार वर्षों में 404 किडनी, 194 लिवर, 71 हृदय, 34 फेफड़े, 18 पेंक्रियाज, 6 हाथ और 2 आंत दान में मिल चुके हैं। इसके अलावा 156 नेत्र और 26 त्वचा (182 ऊतक) दान में मिले हैंं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

18 Nov 2025 09:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Ahmedabad : सिविल अस्पताल में एक ही दिन में दो ब्रेनडेड मरीजों के अंगदान से छह लोगों को मिला जीवनदान

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

गति शक्ति विवि -डीआरडीओ का अहम एमओयू

अहमदाबाद

चीनी गिरोह के पास 500 लोगों को भेजने वाला मुख्य एजेंट गिरफ्तार

Ahmedabad News
अहमदाबाद

Ahmedabad: आतंकी हमले की साजिश के आरोपियों पर साबरमती जेल में हमला

Sabarmati jail
अहमदाबाद

लाजपोर जेल का जेलर बन 15 हजार मांगने वाला शातिर गिरफ्तार

zone 2 fake jailer
अहमदाबाद

अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी में स्वदेशी तकनीक अपनाएगी गुजरात पुलिस

Gujarat police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.