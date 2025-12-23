23 दिसंबर 2025,

तीन दिनों की नाइट ड्राइव में 700 से अधिक काउंटर, सामान जब्त

ट्रैफिक संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए पांच जोन में कार्रवाई

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Dec 23, 2025

Ahmedabad: शहर में ट्रैफिक संबंधी अड़चनों को दूर करने, सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद महानगरपालिका ने पिछले तीन दिनों तक पांच जोन में नाइट ड्राइव अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई।

पश्चिम जोन में पंचवटी, सी.एन. विद्यालय, पांजरापोल, उस्मानपुरा, एल.डी. कॉलेज, सीजी रोड और आश्रम रोड सहित कई इलाकों में रात 10.30 से 2 बजे तक कार्रवाई कर 347 सामान जब्त किए गए।उत्तर-पश्चिम जोन में एसजी हाइवे, इस्कॉन चार रास्ता, वस्त्रापुर तालाब और सिंधु भवन रोड सहित क्षेत्रों में रात 10.30 से 1.30 बजे तक अभियान चला। इस दौरान 335 सामान जब्त किए गए। उत्तर जोन में मेमनगर से नरोडा तक की कार्रवाई में 43 सामान जब्त हुए। पूर्व जोन में ओढव और विराटनगर क्षेत्रों में शाम 6 से रात 10 बजे तक अभियान चला और 47 सामान जब्त किए गए।

मध्य जोन में कालूपुर स्टेशन रोड और सिविल अस्पताल रोड पर रात 8 से सुबह 3 बजे तक कार्रवाई कर 59 सामान जब्त किए गए और तीन कच्चे शेड हटाए गए। कुल मिलाकर इस तीन दिवसीय नाइट ड्राइव में 700 से अधिक फूड काउंटर, ठेले, हॉर्डिंग्स और अन्य सामान जब्त किए गए।

23 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / तीन दिनों की नाइट ड्राइव में 700 से अधिक काउंटर, सामान जब्त

