12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

नरोडा में भटकते मवेशियों को पकड़ने वाली टीम पर हमला

अहमदाबाद शहर के नरोडा इलाके में कुछ लोगों ने भटकते हुए मवेशियों को पक़ड़ने पहुंची महानगरपालिका की पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में कृष्णनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया [&hellip;]

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Mar 12, 2026

अहमदाबाद शहर के नरोडा इलाके में कुछ लोगों ने भटकते हुए मवेशियों को पक़ड़ने पहुंची महानगरपालिका की पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) की टीम पर हमला कर दिया।

इस हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में कृष्णनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।सीएनसीडी के अनुसार नरोडा में कार्रवाई के दौरान जब मवेशियों को ट्रैक्टर-ट्राॅली में ले जाया जा रहा था, तब वहां भरवाड वास में कुछ लोगों ने विरोध किया।

इस दौरान मिहिर भरवाड, जयेश भरवाड और पप्पू भरवाड समेत कुछ लोगों की ओर से की गई मारपीट जैसी स्थिति में सीएनसीडी का एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर की पहचान रजनीकांत वाघेला कते रूप में की गई है। उसे 108 एंबुलेंस से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया।

उधर नरोडा के भरवाडवास, रामदेवनगर और जसवंत कॉलोनी में से गहन ड्राइव के दौरान कुल 34 भटकते मवेशियों को पकड़ा गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

12 Mar 2026 10:51 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / नरोडा में भटकते मवेशियों को पकड़ने वाली टीम पर हमला

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

Ahmedabad: भीषण गर्मी में 8वीं तक के बच्चों का समय दोपहर 12 तक रखें स्कूल-डीईओ

Ahmedad city deo
अहमदाबाद

 Ahmedabad: सुभाष ब्रिज के निर्माण के चलते पहली अप्रेल से साबरमती नदी की जाएगी खाली

Subhash Bridge
अहमदाबाद

आज का समय नवाचारकों, इनक्यूबेशन, निवेशकों का : मोढवाडिया

EDII Ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद में दो दिन हीटवेव की चेतावनी, 70 ट्रैफिक सिग्नल दोपहर 12 से 4 रहेंगे बंद

Ahmedabad Janpath T Junction Traffic Signal
अहमदाबाद

साबरकांठा के नवलपुर से जिले को मुख्यमंत्री ने दी 72 करोड़ की सौगात

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.