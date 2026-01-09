Video News: चांदखेड़ा में युवक की पिटाई कर आतंक मचाने वाले तीन गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के चांदखेड़ा थाना क्षेत्र में मानसरोवर के समीप डमरू सर्कल के पास एक सोसाइटी के बाहर युवक की पिटाई कर आतंक मचाने के आरोप में तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। इस संबंध में शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। चार जनवरी को इन लोगों ने युवक से मारपीट की थी। आठ जनवरी को इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

चांदखेड़ा थाने के पीआई एच.एम.आहिर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में आकाश ठक्कर (35), हीरेन सोलंकी (32) और क्रिष्णा उर्फ कानो बोराणा (31) शामिल हैं। यह सभी मानसरोवर रोड पर ही अलग-अलग अपार्टमेंट, रो-हाउस व सोसाइटी में रहते हैं। इन्होंने मयंक जोशी की पिटाई की थी।

बेसमेंट में जाने को लेकर हुआ था विवाद

आहिर ने बताया कि इन तीनों लोगों ने मयंक के अपार्टमेंट के बेसमेंट में जाने को झगड़ा किया और उस पर हमला कर दिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे।