Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

No video available

ब्रेनडेड महिला के तीन अंगों का दान, समाज के अग्रणियों की पहल पर परिवार ने दी सहमति

कच्छ की शारदाबेन के लिवर व दो किडनी से तीन लोगों को जीवनदान -अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अब तक 221 ब्रेन डेड मरीजों के अंगों का हुआ दान

Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 20, 2025

Ahmedabad: शहर के सिविल अस्पताल में ब्रेनडेड हुईं कच्छ की 33 वर्षीय शारदाबेन महेश्वरी के अंगदान से तीन मरीजों को जीवनदान मिला। अस्पताल में शारदाबेन समेत अब तक 221 ब्रेन डेड मरीजों के अंगों का दान हुआ है।कच्छ जिले की शारदाबेन के ब्रेनडेड होने पर दान में मिले उनके तीन अंगों में लिवर का प्रत्यारोपण अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में जरूरतमंद मरीज को किया गया, जबकि दोनों किडनी का प्रत्यारोपण सिविल मेडिसिटी कैंपस के ही इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजिज एंड रिसर्च सेंटर में किया गया है।

इस अंगदान की विशेष बात यह ह कि समाज के अग्रणियों ने ही शारदाबेन के परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ही उन्होंने अंगदान की सहमति दी।सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि कच्छ जिले की शारदाबेन महेश्वरी को सिर में ब्रेन हेमरेज होने के चलते उन्हें पहले भुज और फिर मंगलवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया। यहां शारदाबेन का गहन उपचार किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस बीच विशेष टेस्ट के बाद चिकित्सकों ने शारदाबेन को ब्रेनडेड घोषित कर दिया। बताया गया है कि अस्पताल की चिकित्सा टीम के साथ-साथ समाज के अग्रणियों ने शारदाबेन के परिजनों को अंगदान के लिए समझाया। इसके बाद परिवार ने सहमति दी। डॉ. जोशी ने बताया कि यह पहली बार है जब समाज के अग्रणी भी अंगदान के लिए आगे आए।

दान में मिल चुके हैं 732 अंग

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जोशी ने बताया कि लगभग चार वर्षों में 221 ब्रेन डेड मरीजों से 732 अंग मिले हैं। इसके अलावा 156 नेत्र और 26 त्वचाएं भी दान में मिली हैं। अंगों में 406 किडनी, 195 लीवर, 71 हृदय, तथा 34 फेफड़े भी शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / ब्रेनडेड महिला के तीन अंगों का दान, समाज के अग्रणियों की पहल पर परिवार ने दी सहमति

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

बीएलओ के रूप में कार्यरत स्कूल के प्राचार्य का दिल का दौरा, निधन

अहमदाबाद

नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर: पार्टी को मजबूत करने के लिए सिखाए जा रहे हैं नेतृत्व के गुर

अहमदाबाद

मोरबी : ट्रक-बाइक की टक्कर में दो युवकों ने गंवाई जान, एक घायल

अहमदाबाद

Ahmedabad: मनपा सुपरवाइजर और एसआरपी के एएसआई को 1.44 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा

ACB Gujarat
अहमदाबाद

अहमदाबाद शहर में अब दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विभाजन पर मुहर

DEO Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.