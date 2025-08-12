12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Video: रीबडा पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार

सूरत के रांदेर थाने में भी लूट , हत्या के लिए अपहरण करने का मामला है दर्ज

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 12, 2025

अहमदाबाद. राजकोट ग्रामीण में स्थित रीबड़ा पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश लोगों की ओर से की गई फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी को एसएमसी की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी का नाम हार्दिक सिंह जाड़ेजा है। यह इस मामले का मुख्य आरोपी है। इसे केरल राज्य के कोची से गिरफ्तार किया गया है। यह राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड पर भीड भंजन सोसाइटी का मूल निवासी है। इसके विरुद्ध सूरत के रांदेर थाने में लूट , हत्या के लिए अपहरण करने का 29 नवंबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल इसे इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए रांदेर पुलिस को सौंपा गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

12 Aug 2025 10:50 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Video: रीबडा पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

पालनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली

अहमदाबाद

मेहसाणा में निकाली तिरंगा यात्रा

अहमदाबाद

जामनगर में तिरंगा यात्रा निकाली

अहमदाबाद

राजकोट में निकाली तिरंगा यात्रा

अहमदाबाद

यात्राधाम द्वारका में जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर, रोशनी से सजाया जगत मंदिर

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.