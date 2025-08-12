Video: रीबडा पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद. राजकोट ग्रामीण में स्थित रीबड़ा पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश लोगों की ओर से की गई फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी को एसएमसी की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी का नाम हार्दिक सिंह जाड़ेजा है। यह इस मामले का मुख्य आरोपी है। इसे केरल राज्य के कोची से गिरफ्तार किया गया है। यह राजकोट के यूनिवर्सिटी रोड पर भीड भंजन सोसाइटी का मूल निवासी है। इसके विरुद्ध सूरत के रांदेर थाने में लूट , हत्या के लिए अपहरण करने का 29 नवंबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल इसे इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए रांदेर पुलिस को सौंपा गया है।