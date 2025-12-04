Video: अहमदाबाद पीसीबी ने शराब के साथ तीन को पकड़ा

Ahmedabad. अहमदाबाद शहर पुलिस की प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) टीम ने साबरमती क्षेत्र में दबिश देकर शराब तस्करी के आरोप में तीन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से दो लाख रुपए की 347 विदेशी शराब की छोटी और बड़ी बोतलें बरामद की गई हैं। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, तीन मोबाइल फोन, 4500 रुपए नकद, दो ट्रॉली बैग, तीन कॉलेज बैग सहित कुल 3.34 लाख का मुद्दामाल बरामद किया है।
पकड़े गए आरोपियों में राजस्थान के जालौर जिले के कालूपुरा गांव निवासी दिनेश बिश्नोई (30), बाड़मेर जिले के पुरावा गांव निवासी लीखमाराम जाट (33), अहमदाबाद साबरमती नर्सरी गणेशनगर निवासी रणजीत सिंह उर्फ सन्नी भट्टी (32) शामिल हैं। राजस्थान के सांचौर का रहने वाला मनोहर कुमार सहित तीन लोग फरार हैं।
