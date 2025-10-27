Video: अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज पर बने छठ घाट पर उमड़े श्रद्धालु

अहमदाबाद. लोक आस्था के सबसे पावन पर्व छठ के तीसरे दिन सोमवार को उल्लास, भक्ति और परंपरा की अनूठी छटा देखने को मिली। छठी मइया के गीतों से छठ घाट गूंज हुए। व्रतधारी महिलाओं व पुरुषों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार के सुख-समृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। सुबह से ही बारिश का मौसम होने के चलते लोगों ने समय देखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया।सोमवार को शाम ढलते ही अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर इंदिरा ब्रिज के पास छठ घाट के साथ-साथ चांदखेड़ा, गोदरेज गार्डन सिटी, शाहीबाग, मेघाणीनगर, ओढव, मणिनगर, नारोल , निकोल, इसनपुर जैसे इलाकों में बने अस्थायी घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक वस्त्रों में सजधज कर, सिर पर डाला, हाथों में सूप और दउरा लिए छठी मइया के गीत गाते हुए घाटों की ओर बढ़े।