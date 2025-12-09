Video: अहमदाबाद से 2 करोड़ की विदेशी शराब जब्त, बाड़मेर का ट्रक चालक गिरफ्तार

Ahmedabad. नए साल 2026 के स्वागत के जश्न को लेकर अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में नियमों की अनदेखी ना हो उसके लिए गुजरात पुलिस भी सतर्क है। नए साल के जश्न के लिए बुटलेगरों की ओर से बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से विदेशी शराब मंगाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने मंगलवार को पर्दाफाश किया।

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमप्रकाश जाट ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि वटामण-बगोदरा हाईवे पर रायपुर पाटिया के पास सूचना के आधार पर दबिश देकर एक ट्रक से 2.02 करोड़ रुपए की विदेशी शराब की 15552 बोतलें बरामद की। ट्रक चालक मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के बांकासरा गांव का रहने वाला है। इस मामले में बुटलेगर अनिल पांड्या फरार है जो राजस्थान के सीकर जिले के फतेपुर गांव निवासी है।

सीमेंट बुल्कर ट्रक में ले जाई जा रही थी शराब

शातिर बुटलेगर पुलिस टीम को चकमा देने के लिए सीमेंट बुल्कर ट्रक में छिपाकर इस शराब को जामनगर ले जा रहे थे। टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस ट्रक और इसमें छिपाई गई दो करोड़ से ज्यादा की विदेशी शराब जब्त की। कुल 2.27 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया गया।