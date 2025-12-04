Video: गुजरात एटीएस ने जासूसी के आरोप में पूर्व सूबेदार, एक महिला को पकड़ा

Ahmedabad. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए सेना के पूर्व सूबेदार और महिला समेत दो आरोपियों को पकड़ा गया।महेसाणा, सूरत, दाहोद, खेडा एसओजी, दमण क्राइम ब्रांच, गोवा पुलिस और सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी की मदद से इन दोनों पर नजर रखते हुए इन्हें अहमदाबाद लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद बुधवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया।

एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के. सिद्धार्थ ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अजय कुमार सिंह (47) और रशमनी पाल (35) शामिल हैं। बिहार के भोजपुर जिले की आरा तहसील के बरुणा (निकापुर) गांव का मूल निवासी अजय फिलहाल गोवा में मडगांव के पालावरा में रहता है जो एक डिस्टिलरी कंपनी में सिक्युरिटी ऑफिसर के रूप में काम करता था। रश्मनी मूल रूप से उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिले की मडियाहू तहसील के मीठापुर गांव की मूल निवासी है जो वर्तमान में दादरा नगर हवेली में टीगरा चार रास्ता के पास संजय पटेल की चाल में रहती है। आरोपी महिला गृहिणी है।