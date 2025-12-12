Video: संतरों की आड़ में शराब की तस्करी का पर्दाफाश

Ahmedabad. शहर पुलिस आयुक्त की प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच (पीसीबी) की टीम ने नए साल को देखते हुए विदेशी शराब की तस्करी, बिक्री करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है।संतरों के परिवहन की आड़ में शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में शहरकोटडा थाना क्षेत्र में रामकुमार मिल कंपाउंड स्थित सिया रोडलाइन्स के गोदाम पर दबिश देकर शुक्रवार को 77.54 लाख रुपए की विदेशी शराब की 15996 बोतलें जब्त की हैं। इनमें 180 एमएल, 375 एमएल, 750 एमएल की बोतलें शामिल हैं। एक ट्रक, दो मोबाइल फोन, 530 की नकदी जब्त की है। जिन संतरों के 270 कैरेट में 4050 किलोग्राम संतरों में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। उन सभी संतरों को मौके पर ही नष्ट किया गया है। कुल एक करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया है।