Video News: एसीबी ने सुरेन्द्रनगर कलक्टर, उप तहसीलदार सहित चार के विरुद्ध दर्ज की प्राथमिकी

Ahmedabad. गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सुरेन्द्रनगर जिले के हटाए गए कलक्टर डॉ.राजेंद्र पटेल, गिरफ्तार उप तहसीलदार चंद्र सिंह मोरी, क्लर्क मयूर सिंह गोहिल और कलक्टर के पीए जयराज सिंह झाला के विरुद्ध सुरेन्द्रनगर एसीबी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।

गुजरात एसीबी के संयुक्त निदेशक मकरंद चौहान ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में यह आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर 23 दिसंबर को सुरेन्द्रनगर एसीबी थाने में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उप तहसीलदार मोरी के घर ईडी टीम की ओर से की गई जांच में 67.50 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इस संबंध में उप तहसीलदार सहित कलक्टर पटेल, कलक्टर के पीए और क्लर्क गोहिल की लिप्तता भी सामने आई है। ऐसे में इन तीनों सहित चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

चारों आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की जांच करेगी एसीबी

चौहान ने बताया कि एसीबी इन चारों ही आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की जांच करेगी। चारों के पास आय से अधिक संपत्ति होने की आशंका को देखते हुए एसीबी जांच पर ध्यान देगी। इडी पीएमएलए एक्ट के तहत मामले की जांच करेगी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए मोरी की हिरासत इडी के पास है। इडी की जांच पूरी होने के बाद एसीबी मोरी की हिरासत मांगेगी।