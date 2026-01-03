3 जनवरी 2026,

शनिवार

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 03, 2026

Ahmedabad. शहर का शाहीबाग अंडर ब्रिज (अंडरपास) 5 जनवरी से 12 जनवरी तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। बुलेट ट्रेन के कार्य के चलते शाहीबाग अंडरपास को एक सप्ताह तक के लिए बंद रखने का निर्णय किया गया है। इससे जुड़ा निर्देश भी शहर पुलिस की ओर से जारी कर दी गई है। जिसके तहत शाहीबाग अंडर ब्रिज 5 जनवरी से 12 जनवरी मध्यरात्रि 12 बजे तक बंद रहेगा।

ट्रेक के पिलर पर सेगमेंट लगाने का होगा कार्य

बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती से वटवा तक पिलर को तैयार कर लिया गया है। अब इन पिलर पर पायलोटिंग और सेगमेंट लगाने का कार्य चल रहा है। शाहीबाग अंडरब्रिज के ऊपर के पिलरों पर पायलोटिंग एवं सेगमेंट लगाने का कार्य किया जाना है, उसके लिए शाहीबाग अंडर ब्रिज को बंद करने की घोषणा की गई है।

रिवरफ्रंट कट और महाप्रज्ञ ब्रिज पर ट्रैफिक डायवर्ट

दिल्ली दरवाजा से शाहीबाग अंडरपास होते हुए एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों के ट्रैफिक को सुभाषब्रिज शिलालेख कट से साबरमती रिवरफ्रंट डफनाला होते हुए एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया है। नमस्ते सर्कल से महाप्रज्ञ ब्रिज ,घेवर सर्कल से डफनाला होते भी एयरपोर्ट की ओर वाहन आवाजाही कर सकेंगे। एयरपोर्ट से वापस इस रूट से होते हुए दिल्ली दरवाजा की ओर जाया जा सकेगा। एयरपोर्ट से महाप्रज्ञ ब्रिज होते हुए भी दिल्ली दरवाजा, असारवा की ओर वाहन जा सकेंगे।

सर्किट हाउस से डफनाला जा सकेंगे वाहन

गिरधरनगर, असारवा की ओर से आने वाला ट्रैफिक अंडरपास के ऊपरी हिस्से से गायत्री मंदिर, सर्किट हाउस होते हुए डफनाला से एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया है।

Published on:

03 Jan 2026 09:51 pm

Video News: अहमदाबाद का शाहीबाग अंडरब्रिज 5 से 12 जनवरी तक रहेगा बंद

राष्ट्रीय
