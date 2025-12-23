23 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

Video News: चाइनीज डोर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, डेढ़ करोड़ की प्रतिबंधित डोर जब्त

-उत्तरायण से पहले प्रतिबंधित डोर सहित 2.43 करोड़ का मुद्दामाल जब्त, अहमदाबाद ग्रामीण एसओजी की दादरा नगर हवेली में स्थानीय पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 23, 2025

Ahmedabad. उत्तरायण पर्व को अब एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में अहमदाबाद ग्रामीण स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने प्रतिबंधित चाइनीज डोर की अवैध बिक्री, संग्रह व निर्माण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।

दादरा नगर हवेली पुलिस की मदद से दादरा नगर हवेली में दबिश देकर चाइनीज डोर बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का खुलासा करते हुए वहां से डेढ़ करोड़ रुपए की चाइनीज डोर जब्त की है। चाइनीज डोर की 43192 फिरकी जब्त की हैं, साथ ही चाइनीज डोर बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली मशीनरी व अन्य साजो सामान को जब्त करते हुए पूरी फैक्ट्री सील की है। कुल दो करोड़ का माल सीज किया है।

अहमदाबाद ग्रामीण के उपाधीक्षक प्रकाश प्रजापति ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि कुछ दिन पहले एसओजी की टीम ने साणंद थाना क्षेत्र के रणमल गढ़ गांव में अमरत रबारी के फार्म हाऊस में दबिश देकर चाइनीज डोर की 1872 फिरकी (रील) जब्त की गई थी जिसकी कीमत 7.48 लाख है। इसके साथ महेसाणा के कडी निवासी भीखाभाई राणा, राजू राणा, अशोक ठाकोर, भरत गंगवाणी को पकड़ा था। बावला-आदरोडा रोड पर गणेश कोटन प्रेसिंग फैक्ट्री से 12.91 लाख रुपए की चाइनीज डोर की 3864 फिरकी जब्त की गईं। समीरशा फकीर को पकड़ा। कोठ थाना क्षेत्र में वटाण चौराहे के पास एक मिनी ट्रक से 9.60 लाख रुपए कीमत की 2400 चाइनीज फिरकी जब्त की गईं। इरफान बचोल, समीर परमार को पकड़ा।

आणंद जिले के टाउन थाना क्षेत्र में भी 672 चाइनीज फिरकी जब्त की गई जिसकी कीमत दो लाख रुपए है। इन सभी मामलों की जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित चाइनीज डोर की रील को वापी निवासी विरेन कुमार पटेल की ओर से उपलब्ध कराया गया है।

ऐसे में विरेन के बारे में जांच की वह फरार था। पता चला कि वह अन्य लोगों की मदद से दादरा नगर हवेली में दादरा क्षेत्र स्थित वंदना इंडस्ट्रीज में चाइनीज डोरी बनाने के लिए फैक्ट्री चलाता है। वहां पर चाइनीज डोरी का उत्पादन होता है। ऐसे में स्थानीय दादरा नगर पुलिस की मदद से हाल ही में चार दिनों तक नजर रखने के बाद दबिश दी गई। वहां से चाइनीज डोर की 43192 फिरकी मिलीं, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपए है। इस फैक्ट्री की मशीन, कच्चा माल, चाइनीज डोर की तैयार फिरकी सहित दो करोड़ का मुद्दामाल जब्त करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि दादरा नगर हवेली, साणंद, बावला, कोठ और आणंद टाउन में की गई कार्रवाई के दौरान 1.82 करोड़ की चाइनीज डोर की फिरकी सहित 2.34 करोड़ का मुद्दामाल जब्त किया गया है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Videos / Video News: चाइनीज डोर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, डेढ़ करोड़ की प्रतिबंधित डोर जब्त

