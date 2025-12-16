Video News: अहमदाबाद में 60 फीट गहरे कुए में गिरी युवती, बचाने को पिता ने लगाई छलांग

Ahmedabad. शहर के चांदलोडिया क्षेत्र में गजराज सोसाइटी के पास स्थित जैन मंदिर के सामने स्थित 60 फीट गहरे कुए में एक युवती अचानक गिर गई। इस युवती को बचाने के लिए उसके पिता ने भी कुए में छलांग लगा दी। आवाज सुनकर स्थानीय लोग बचाने को आगे आए, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उन्हें दोनों को निकालने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में अहमदाबाद शहर दमकल विभाग की टीम की मदद से मांगी गई।

अहमदाबाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर 20 मिनट में दोनों पिता-पुत्री को बाहर निकाला। उन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए सोला सिविल अस्पताल में भेजा है।अहमदाबाद फायरब्रिगेड कंट्रोलरूम से प्राप्त जानकारी के तहत इस घटना की जानकारी सोमवार की रात 11.48 बजे कंट्रोलरूम को मिली थी। सूचना मिलते ही नवरंगपुरा फायर स्टेशन से एक टीम को रवाना किया गया। नवरंगपुरा फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर हितेश पटेल, सब फायर ऑफिसर भूमित मिस्त्री और उनके साथ छह अन्य लोगों की टीम लाइफ सेविंग उपकरण, टॉर्च, रस्से व अन्य साधनों के साथ मौके पर पहुंची।

सब फायर ऑफिसर भूमित मिस्त्री ने बताया कि हमने मौके पर पहुंचकर रस्से की मदद से लाइफ सेवर उपकरण के साथ एक फायरमैन को नीचे कुए में उतारा। कुआ करीब 60 फीट से ज्यादा गहरा था। काफी समय से अंदर पानी में फंसी युवती और उसके पिता को रस्से की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें एंबुलेंस की मदद से सोला सिविल अस्पताल भेज दिया। युवती का नाम अंजली सैनी (22) है, जबकि पिता का नाम राजेश सैनी (45) है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। काफी समय तक पानी के अंदर कुए में रहने से और इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते उन्हें अस्पताल भेजा गया।

जैन मंंदिर में माली का काम करते हैं सैनी

मिस्त्री ने बताया कि स्थानीय लोगों के जरिए पता चला कि राजेश सैनी (45) जैन मंदिर में ही माली का काम करते हैं। वहीं रहते हैं।उनकी बेटी अंजली पानी लेने के लिए कुए पर गई थी। उसी समय किसी प्रकार से पैर फिसलने के चलते वह कुए में गिर गई। उसे बचाने के लिए राजेशभाई ने भी छलांग लगा दी थी। कुए में पानी था। गहरा कुआ होने से वह फंस गए थे।