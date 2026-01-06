Video News: ड्रग्स के विरुद्ध जंग लड़ रही है गुजरात पुलिस: संघवी

Ahmedabad. आणंद. उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस ड्रग्स के दूषण के विरुद्ध अभियान ही नहीं चला रही नहीं बल्कि जंग लड़ रही है। मंगलवार को आणंद में आयोजित एबीवीपी के 57वें प्रदेश अधिवेशन के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पंजाब की जेल से चल रहे ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने में सफल रही है। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश,राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर भी ड्रग्स पकड़ने में सफल रही है। पाकिस्तान से सटे समुद्री किनारों से भी ड्रग्स पकड़ने में सफल रही है। किसी कॉलेज में ड्रग्स न बिके और युवा ड्रग्स सेवन के दूषण में न फंसे उसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है। लोगों को पुलिस की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए।

ड्रग्स सेवन करने वाले पर नहीं बेचने वाले पर करेंगे कार्रवाई

संघवी ने लोगों से कहा कि आपका कोई परिचित, स्वजन ड्रग्स की लत का शिकार है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि ड्रग्स की लत के शिकार व्यक्ति पर नहीं बल्कि जिसके पास से वह ड्रग्स लेकर आता है उसे पकड़ने का काम गुजरात पुलिस करेगी।