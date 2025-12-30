Video News: अहमदाबाद नए साल के जश्न में होश खोना पड़ेगा महंगा, शहर में 9 हजार पुलिसकर्मी तैनात

Ahmedabad. नए साल 2026 के स्वागत का जश्न मनाने के दौरान होश खोने वाले लोगों की खैर नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर पुलिस ने नववर्ष को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी क्षेत्रों में 9 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की है। शाम से लेकर मध्यरात्रि बाद तक नाकाबंदी कर जांच की जा रही है। 31 दिसंबर को शहर में 63 जगहों पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच की जाएगी। नशा करके वाहन चलाने वालों की जांच के लिए 443 ब्रेथ एनलाइजर के साथ टीमें जगह-जगह मौजूद रहेगीं। 14 जगहों पर चेकपोस्ट भी लगाए गए हैं।

जोन-2 उपायुक्त व शहर पुलिस कंट्रोल रूम के प्रभारी उपायुक्त भरत राठौड़ ने संवाददाताओं को जानकारी दी कि 31 दिसंबर की रात को शहर में 9040 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

शहर के 14 अंतर-जिला चेकपोस्ट और 63 नाकाबंदी प्वाइंट पर सघन वाहन चेकिंग की जाएगी।

इन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष ध्यान

शहर के एस.जी. हाइवे, सी.जी. रोड, सिंधु भवन रोड, एसपी रिंग रोड, सोला, सेटेलाइट, आनंदनगर, वस्त्रापुर, एलिसब्रिज, गायकवाड हवेली, मणिनगर, अमराईवाड़ी क्षेत्र के प्रमुख स्थानों के साथ पार्टी प्लॉट, फार्म हाउस और क्लबों में युवा बड़ी संख्या में एकत्र होकर जश्न मनाते हैं। उसे देखते हुए इन स्थलों सहित शहर में 123 पीसीआर वाहन लगातार गश्त करेंगे।

इतने पुलिस अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे तैनात

जेसीपी/एडिशनल सीपी स्तर के 05 अधिकारी

-डीसीपी स्तर के 16 अधिकारी

-एसीपी स्तर के 28 अधिकारी

-पीआइ स्तर के 115 अधिकारी

-पीएसआइ स्तर के 225 अधिकारी

-5000 हेड कांस्टेबल, एएसआइ, कांस्टेबल

-एसआरपीएफ की 02 कंपनियां

-होमगार्ड जवान-3500

ट्रैफिक रोकने को पब्लिक अनाउंस सिस्टम का उपयोग

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने को 31 दिसंबर शाम की 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 3 बजे तक सीजी रोड, सिंधु भवन, एसजी हाइवे पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। मेगा फोन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। 34 क्रेनें लगातार घूमेंगी जो ट्रैफिक में अड़चन पैदा करने वाले वाहनों को उठाएंगी। ऐसे में वाहन को पार्क करते समय भी ध्यान रखें।

71 शी टीमें रहेंगी तैनात

नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां भी अपने परिजनों और मित्रों के साथ शहर में निकलती हैं। उनके साथ को अप्रिय घटना नहीं हो इसके लिए 71 शी टीमें लगातार शहर में तैनात रहेंगी।

9 क्यूआरटी, 4 बीडीडीएस टीमें भी मुस्तैद

डीसीपी राठौड़ ने बताया कि क्यूआरटी की 9 टीमें, बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) की 4 टीमें, 123 PCR वैन, 39 स्पीड गन कैमरे के अलावा , 2560 बॉडीवार्न कैमरे जिसमें से 238 लाइव रहेंगे, 4000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहर में कानून, व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें होटल, गेस्ट हाउस, क्लब और फार्म हाउस पर चेकिंग करेंगी। विशेष किट के साथ लार को जांचने वाली टीम भी सक्रिय रहेगी, ताकि किसी ने ड्रग्स का सेवन किया है उसकी तत्काल जांच की जा सके। हॉक टीमें भी गश्त पर रहेंगी।