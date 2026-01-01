Video News: नया साल 2026: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 69 को पकड़ा, नशे में मिले 123 लोग गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के सी जी रोड, सिंधु भवन रोड, कांकरिया लेकफ्रंट, साबरमती रिवरफ्रंट सहित अन्य क्षेत्रों में नए साल 2026 के स्वागत को बड़ी संख्या में लोग गुरुवार तड़के तक सड़कों पर रहे। लोगों की सुरक्षा के लिए 9 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का पहरा बिठाया गया था।शहर पुलिस कंट्रोल रूम की उपायुक्त (डीसीपी) रीमा मुंशी ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि 31 दिसंबर की रात को नशा कर बाहर घूमते मिले 123 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाने पर 69 लोगों को पकड़ा है। 31 दिसंबर को कुल 246 लोगों को पकड़ा गया। 107 वाहन जब्त किए गए।
शराबबंदी के नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 443 ब्रेथ एनलाइजर के साथ 63 जगहों पर नाकाबंदी करते हुए और 14 जगह चेक पोस्ट लगाकर वाहन चालकों और नशा कर घूमने वालों की जांच की थी। शहर में 31 दिसंबर की रात का बंदोबस्त शांतिपूर्ण रहा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए 9 क्यूआरटी टीम, बम निरोधक दश्ते (बीडीडीएस) की चार टीम और 71 शी टीमें भी तैनात रहीं। चार हजार सीसीटीवी कैमरे और 2560 बॉडीवॉर्न कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई।
